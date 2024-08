MTV-Moderator Nev Schulman hat sich das Genick gebrochen

Nev Schulman (39) ist dankbar, am Leben zu sein. Der Moderator der MTV–Sendung «Catfish» hat am Samstag (10. August) öffentlich gemacht, dass er sich vergangene Woche bei einem Radunfall mit einem LKW das Genick gebrochen hat. «Es stimmt, was sie sagen – das Leben kann sich in einer Millisekunde ändern», schrieb Schulman auf Instagram.