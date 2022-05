MTV Movie & TV Awards 2022: Diese Favoriten gehen ins Rennen

Nach «Spider-Man: Far From Home» (2019) kam im vergangenen Dezember der dritte Teil von Hollands «Spider-Man»-Serie «No Way Home» in die Kinos, in dem erneut auch Zendaya (25) mit von der Partie ist. Sie darf sich mit ihrer Serie «Euphoria» des Weiteren über sechs Nominierungen freuen. Der Film «The Batman» erhielt vier Nennungen und konkurriert mit «Spider-Man: No Way Home» unter anderem in den Kategorien «Bester Film» und «Bester Filmschauspieler». Letztere Auszeichnung könnte damit auch Robert Pattinson (35) mit nach Hause nehmen.