MTV Movie & TV Awards 2023: Die Nominierten stehen fest

Erstmals bedacht wurde unter anderem Austin Butler (31) für seine Darstellung im «Elvis»-Film. Auch «Don't Worry Darling»-Star Florence Pugh (27) darf sich zum ersten Mal Hoffnung auf die MTV-Trophäe machen. Selena Gomez (30) ist sowohl für ihre Rolle in der Serie «Only Murders in the Building» als auch für die Musik-Dokumentation «Selena Gomez: My Mind & Me» nominiert. Paul Rudd (54) tritt in der Kategorie «Bester Held» in «Ant-Man & The Wasp: Quantumania» unter anderen gegen Tom Cruise (60) an. Dessen Film «Top Gun: Maverick» zählt mit den Serien «Stranger Things» und «The Last of Us» zu den Top-Nominierten in jeweils sechs Kategorien.