In der Kategorie «Beste Serie» konnte «The Last of Us» überzeugen. Auch das «Bestes Duo» ging an die beliebte Produktion, genauer gesagt an Pedro Pascal (48) und Bella Ramsey (19). Pascal wurde zudem als «Bester Held» geehrt. Jenna Ortega (20) wurde für ihre Darbietung in der Netflix-Serie «Wednesday» ausgezeichnet - in der Kategorie «Beste Darbietung in einer Serie». «Stranger Things» gewann zwei Preise: Joseph Quinn (29) in der Kategorie «Beste Durchbruch-Darbietung» sowie insgesamt als «Bestes Team».