Auch 2023 werden natürlich wieder die berühmten MTV Video Music Awards verliehen. Jetzt hat der Sender sowohl das Datum als auch den Ort der Veranstaltung bekannt gegeben. Am Dienstag, 12. September, wird sich das Who's who der internationalen Musikszene erneut im Prudential Center in Newark im US-Bundesstaat New Jersey zusammenfinden.