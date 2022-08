MTV Video Music Awards: Alles Wissenswerte über die Musiknacht

Diese Auftritte sind geplant

Wie jedes Jahr werden auch einige Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne performen. So sind etwa Auftritte von Lizzo, Blackpink, Harlow und Maneskin geplant. Lizzo wird «2 Be Loved» zum Besten geben, die ESC-Gewinner 2021 Maneskin eine Interpretation ihres Hits «Supermodel». Auftritte sind zudem noch von Anitta (29), Marshmello (30) und Khalid (24), Nicki Minaj und Panic! at the Disco geplant.