MTV Video Music Awards: Taylor Swift räumt ab - und kündigt Album an

Am Sonntagabend (28. August) fand die Verleihung der MTV Video Music Awards im Prudential Center in Newark, New Jersey, statt. Grosse Abräumerin des Abends war Taylor Swift (32): Sie siegte mit dem zehnminütigen Musikvideo zu ihrem Song «All Too Well» in der Kategorie «Video des Jahres». Die Sängerin gewann dafür auch Preise in den Kategorien «Bestes Video in Langfassung» und «Beste Regie».