MTV VMAs 2024: Taylor Swift ist Favoritin mit zehn Nominierungen

Wird Taylor Swift die Künstlerin des Jahres?

Unter anderem ist Taylor Swift in der Kategorie «Künstler/in des Jahres» zusammen mit ihrer stärksten Konkurrenz Ariana Grande (31) vorgeschlagen, die insgesamt sechsmal für einen MTV VMA nominiert ist. Auch in der Rubrik «Musikvideo des Jahres» ist Swift Favoritin mit ihrem Song «Fortnight» featuring Post Malone (29). Mit dem Lied tritt die Sängerin zudem in der Kategorie «Song des Jahres» an und muss sich unter anderem gegen Beyoncés (42) «Texas Hold 'Em» durchsetzen. Weitere Rubriken, für die Swift ausgezeichnet werden könnte, sind etwa «Beste visuelle Effekte» und «Beste Art Direction». Auch dort steht das Video zu «Fortnight» zur Wahl.