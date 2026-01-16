Müde? Mit diesen Skincare-Ritualen fühlt man sich schnell fit

Schlafmangel ist fast schon eine Volkskrankheit: Statistiken zeigen, dass viele Menschen deutlich weniger ruhen, als sie eigentlich müssten. Das Ergebnis zeigt sich meist zuerst im Spiegel: fahle Haut, geschwollene Augen und hängende Schultern. Doch auch wenn die Nacht kurz war, gibt es professionelle Tricks aus der Beauty–Welt, um innerhalb weniger Minuten frisch und erholt auszusehen. Hier sind die besten Strategien.