Muhammad Alis Weltmeistergürtel für 6,18 Millionen Dollar versteigert

1974 besiegte Boxlegende Muhammad Ali (1942-2016) beim «Rumble in the Jungle» in der kongolesischen Hauptstadt Kinshasa (damals noch in der Republik Zaire) George Foreman (73). Der Weltmeistergürtel, den er damals erhielt, wurde nun für 6,18 Millionen US-Dollar (ca. 6,05 Millionen Euro) versteigert. Das geht aus der Webseite des Auktionshauses Heritage Auctions hervor. Der neue Besitzer ist demnach Jim Irsay (63), Eigentümer der NFL-Mannschaft Indianapolis Colts.