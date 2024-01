Mühelos Geld sparen: Mit diesen vier Tricks klappt es im Alltag

Die 52–Wochen–Spar–Challenge

Bei einer Spar–Challenge geht es darum, effektiv zu lernen, wie man spart. Denn beim Thema Sparen ist es wichtig, Disziplin aufzubauen. Verschiedene Finanzexperten beschreiben Disziplin in diesem Zusammenhang auch wie einen Muskel, der langsam und stetig trainiert werden muss. So wird bei der 52–Wochen–Spar–Challenge wöchentlich ein bestimmter Geldbetrag in das «Sparschwein» (Einmachglas, Spardose, zweites Konto) eingeworfen. Dabei fängt man jedoch klein an und steigert sich erst nach und nach: In der ersten Woche beträgt die Einzahlung zum Beispiel einen Euro, in der zweiten Woche zwei Euro, und so weiter, wodurch im Laufe eines Jahres eine beträchtliche Summe entsteht. Die eingeworfene Summe entspricht immer der jeweiligen Woche. Die Challenge endet wie in ihrem Titel in der 52. Woche mit einer Zahlung von 52 Euro. Insgesamt werden so 1.387 Euro angespart. Übrigens: Wer hingegen in kleineren Schritten und mit weniger Geld das Sparen üben will, kann daraus auch die 12–Monate–Spar–Challenge machen – und legt in jedem Monat die Ziffer des Monats in Euro zurück. Dabei kommt zwar eine deutlich kleinere Summe zusammen, ins Training kommt man aber dennoch.