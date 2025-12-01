Müller vs. Messi: So schalten Fussballfans das MLS-Finale live ein

Hier gibt es das Duell Müller gegen Messi live im Stream

Das Match der Mannschaften der beiden Fussballstars steigt am 6. Dezember. Am kommenden Samstag können sich auch deutsche Fans die Partie recht einfach live ansehen. Übertragen wird die Begegnung im Stream bei Apple TV ab 20:30 Uhr deutscher Zeit. Um zuschauen zu können, wird nur ein Apple–TV–Abo benötigt, ein sogenannter MLS Season Pass ist nicht notwendig.