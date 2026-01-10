Mumford & Sons, Robbie Williams und mehr: Das sind die Alben für 2026

Meghan Trainor

US–Superstar Meghan Trainor hat ihr siebtes Album «Toy With Me» angekündigt, das am 24. April veröffentlicht wird. Die Vorab–Single «Still Don‹t Care» gibt dabei den Ton an. «›Toy With Me' fühlt sich an wie das ehrlichste und furchtloseste Album, das ich je gemacht habe», erklärt die «All About That Bass»–Sängerin. «Es dreht sich alles um Selbstvertrauen, Freiheit und darum, zu lernen, Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Ich wollte dieses neue Kapitel mit einem Song beginnen, der den Menschen das Gefühl gibt, unaufhaltsam zu sein.»