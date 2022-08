München-Gig: Helene Fischer wünscht Robbie Williams «Toi, toi, toi»

Der Wettergott scheint kein Fan von Helene Fischer (38) und Robbie Williams (48) zu sein. Denn wie schon in der Vorwoche beim Konzert des deutschen Schlagerstars, sagen die Wetterdienste auch für das grosse Konzert des britischen Popstars am Samstag (27. August) auf dem Münchner Messegelände Regen und Gewitter voraus. «Toi, toi, toi für morgen, Robbie Williams», schickte Fischer am Freitagabend in ihrem neuesten Instagram-Post einen Gruss an Williams und wünschte ihm und seinem Team damit Glück.