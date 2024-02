«München Mord: A saisonale G'schicht» mit Episodenstar Nina Kunzendorf

Jubiläum in München! Seit zehn Jahren bieten Alexander Held (65), Marcus Mittermeier (54), Bernadette Heerwagen (46) und ihr wechselndes Filmteam charmante Krimiunterhaltung mit jeder Menge Lokalkolorit, Wortwitz, Poesie und viel Philosophieren über die Liebe in all ihren Fassetten.