Münchner «Tatort»: Abschied von Batic und Leitmayr in Doppelfolge

Buvak ist der Neue

Ab 2026 übernimmt der Schauspieler Carlo Ljubek (48) den Münchner «Tatort» in der Rolle des Kriminalhauptkommissars Nikola Buvak. Er ist bekannt durch seine Hauptrollen in der Netflix–Serie «Schlafende Hunde» und in Caroline Links ZDF–Serie «Safe». Ferdinand Hofer (32) bleibt der Münchner Mordermittlung als Kriminaloberkommissar Kalli Hammermann erhalten.