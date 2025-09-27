Münchner «Tatort»-Stars: «Eigentlich wollten wir nur 99 Folgen machen»

Sein Kollege Miroslav Nemec erklärte in der «NDR Talk Show» zudem über ihre «Tatort»–Fälle: «Das erste Buch war nicht gut und dann mussten wir ran. Ich habe es dann gemacht, wochenlang mit dem Regisseur zusammen. Und so hat sich das dann ergeben, dass wir von Anfang an, und das blieb dann so, die Bücher vorgesetzt bekamen und wir durften sie bearbeiten.» Nemecs 13–jährige Tochter darf «seit ein, zwei Jahren» die Krimis angucken, verriet er. «Alte ausgewählte, die wir dann aussuchen und die sie dann sehen darf. Sie durfte auch ein paar neuere sehen. Sie war auch jetzt bei den Dreharbeiten in Kroatien dabei.»