«Munich Games»: Facettenreicher Weiterdreh einer Jahrhunderttragödie

Willkommen in München - darum geht es

Um der Opfer des Anschlags von 1972 zu gedenken und ein Zeichen für den Frieden zu setzen, soll zum 50. Jahrestag ein Freundschaftsspiel zwischen einer israelischen und einer deutschen Fussballmannschaft in München steigen. Sowohl Behörden als auch die Geheimdienste versetzt die geplante Partie in höchste Alarmbereitschaft. Denn auch für die Gegenseite bietet sich durch das Event ein symbolträchtiger Tag: Was, wenn exakt 50 Jahre nach dem Terrorakt ein ähnlicher oder gar schlimmerer Anschlag verübt wird?