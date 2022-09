Münster-«Tatort»: Boerne und Thiel unter Mama-Influencerinnen

Schon abgedreht ist Fall Nummer 42. «Ein Freund, ein guter Freund» soll am 13. November im Ersten laufen. Einen Starttermin für «MagicMom» gibt es noch nicht. Die Dreharbeiten in Münster, Köln und Umgebung sollen aber planmässig am 7. Oktober 2022 abgeschlossen sein.