Münster-«Tatort»: Drehstart für neuen Fall mit Gaststar Detlev Buck

Am Sonntag fuhr das «Tatort»-Ermittlerduo Boerne und Thiel mit 13,46 Millionen Zuschauern für die Folge «MagicMom» noch die beste Quote des TV-Jahres ein - schon werkeln die Münsteraner wieder am neuen Fall. Die Dreharbeiten zu «Der Mann, der in den Dschungel fiel» haben laut ARD begonnen.