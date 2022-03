Muriel Baumeister bezeichnet sich als «nüchterne Alkoholikerin»

Kalter Entzug in der Berliner Charité

In die Therapie hätten sie im Übrigen damals ihre Panikattacken gebracht, die durch den Alkoholkonsum ausgelöst worden seien: «Deutlicher können eine Seele und ein Körper nicht nach Hilfe schreien.» Baumeister begab sich 2017 in den kalten Entzug in die geschlossene Psychiatrie in der Charité in Berlin. Zehn Tage später sei die dreifache Mutter nüchtern gewesen - und das bis heute.