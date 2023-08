«Murmel Mania»-Aus bei RTL: Sat.1 sichert sich die Rechte

Ausstrahlung erst ab kommendem Jahr

Die Sendung soll erstmals im ersten Halbjahr 2024 in der Prime-Time zu sehen sein. Wer die Rolle des Gastgebers übernehmen wird, wurde noch nicht kommuniziert. Neben Comedian Tall sass in den RTL-Shows Frank Buschmann (58) als Kommentator am Mikrofon. «Murmel Mania» war zuletzt im Januar im RTL-Programm. Zu den Prominenten gehörten damals unter anderem Oliver Pocher (45), Sarah Engels (30) oder Elena Miras (31). Die Show wurde teilweise im Vorfeld der Dschungelshow «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» ausgestrahlt und sicherte sich für die insgesamt vier Folgen am Freitagabend im Schnitt 2,31 Millionen Zuschauer.