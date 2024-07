«Murmel Mania» und mehr: Diese TV-Shows starten im Sommer

«Murmel Mania»

«Murmel Mania» startet am 12. Juli in Sat.1. Vier Folgen sollen jeweils am Freitagabend zur Primetime gezeigt werden. Moderatorin und Spielleiterin Melissa Khalaj (35) hat zwölf prominente Gäste zu dem Murmel–Spiel eingeladen. Am ersten Abend müssen sich die Musiker Michi Beck, Sasha und Tom Beck beweisen. Eine Woche später, am 19. Juli, treten die Promi–Köche Frank Rosin, Steffen Henssler und Ali Güngörmüs an. Am 26. Juli verspricht es mit den Comedians Ilka Bessin, Paul Panzer und Chris Tall besonders lustig zu werden. Den Abschluss an der Murmelbahn machen am 9. August die Moderatorinnen Mareile Höppner, Panagiota Petridou und Jeannine Michaelsen.