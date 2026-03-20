Muse kündigen zehntes Album «The Wow! Signal» an

Muse sind zurück: Die britische Rockband hat ihr erstes Album seit vier Jahren angekündigt. «The Wow! Signal» erscheint am 26. Juni 2026. Die Neuigkeiten gab die Gruppe in einem YouTube–Livestream bekannt, in dem nach einem Countdown ein Tablet in luftige Höhe geschossen wurde. Auf dem Bildschirm des Tablets erschienen der Titel, das Cover–Artwork sowie das Erscheinungsdatum der zehnten Platte, wie auch in einem Instagram–Clip zu sehen ist. Zur Ankündigung koppelten sie die erste Single «Be With You» aus und veröffentlichten ein Musikvideo zum Song. Diesen hatten sie bereits seit der vergangenen Woche angeteasert.