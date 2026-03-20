Muse kündigen zehntes Album «The Wow! Signal» an

Muse sind zurück: Die britische Rockband hat ihr erstes Album seit vier Jahren angekündigt. «The Wow! Signal» erscheint am 26. Juni 2026. Die Neuigkeiten gab die Gruppe in einem YouTube–Livestream bekannt, in dem nach einem Countdown ein Tablet in luftige Höhe geschossen wurde. Auf dem Bildschirm des Tablets erschienen der Titel, das Cover–Artwork sowie das Erscheinungsdatum der zehnten Platte, wie auch in einem Instagram–Clip zu sehen ist. Zur Ankündigung koppelten sie die erste Single «Be With You» aus und veröffentlichten ein Musikvideo zum Song. Diesen hatten sie bereits seit der vergangenen Woche angeteasert.
«The Wow! Signal» folgt auf die LP «Will Of The People» von 2022. Neue Musik veröffentlichten Matt Bellamy (47), Chris Wolstenholme (47) und Dominic Howard (48) zuletzt im vergangenen Juni mit der Single «Unravelling» – eines der zehn Lieder des neuen Albums.
Bekannt für Hits wie «Uprising» und «Starlight»
Muse wurde 1994 gegründet und feierte in den 2000er–Jahren mit Songs wie «Uprising», «Starlight», «Undisclosed Desires» und «Supermassive Black Hole» internationale Erfolge. Die Band zeichnet ihr spezieller Sound aus, der Rock, Elektronik und orchestrale Elemente verbindet. Zweimal gewannen sie den Grammy für das beste Album des Jahres: 2011 für ihr bekanntestes Werk «The Resistance», 2016 für «Drones».
In Deutschland war die Band zuletzt 2023 zu Gast. Damals war sie einer der Headliner der Zwillingsfestivals Southside und Hurricane. Eine neue Tour zum Album dürfte wohl bald folgen.