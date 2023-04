Zudem erwartet die Kunstfreunde in Hamburg erstmals eine Virtual Reality Experience, bei der sie eine Reise durch die Symbolik und Träume von Frida Kahlo unternehmen können. Die Ausstellung zeigt nicht nur die Bilder der wohl bedeutendsten Künstlerin Lateinamerikas und erzählt ihre Lebensgeschichte, sondern bringt die Zuschauenden auch nach Mexiko in die «Casa Azul». Das blaue Haus war Kahlos Geburts- und Sterbeort und lange Zeit wichtigster Lebensmittelpunkt. Dort fing sie mit 18 Jahren nach einem schweren Unfall mit der Hilfe eines Spiegels über ihrem Bett mit dem Malen an. Das Originalhaus in Mexiko-Stadt ist eines der berühmtesten Museen des Landes. In Hamburg wird nun die Fassade der «Casa Azul» aufgebaut, die mit ihrem Innenhof zum Verweilen einlädt.