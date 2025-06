Museum und Bootsfahrt: So war Königin Máximas Tag mit den First Ladys

Während sich die Staats– und Regierungschefs beim Nato–Gipfel in Den Haag den grossen politischen Fragen widmeten, erlebten ihre Ehepartner einen ganz besonderen Tag in Rotterdam. Königin Máxima (54) übernahm dabei am Mittwoch die Rolle der perfekten Gastgeberin für das illustre internationale Publikum in der Hafenstadt.