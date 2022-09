«Music Impossible» vs. «Sing meinen Song»: Was ist der Unterschied?

In «Music Impossible» stellen sich pro Folge zwei Künstler der Aufgabe, einen eigenen Song im Sound des anderen umzuarbeiten. Am Schluss performen beide ihre Neuinterpretationen in einem Club vor Publikum, das dann die Gewinnerin oder den Gewinner kürt. In der ersten Episode treffen Schlager-Ikone Marianne Rosenberg (67) und Rapper Eko Fresh (38) aufeinander. Marianne Rosenberg versucht sich an einer Rap-Version ihres Titels «Hallo mein Freund», während Eko Fresh seinen Signaturesong «Quotentürke» vom Rap in einen Schlager verwandelt. In der zweiten Ausgabe am 9. September Spätnachts geht es dann um das musikalische Können von Popsänger Mike Singer (22) und Metal-Queen Doro Pesch (58).