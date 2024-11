«Musik für Sie»: Uta Bresan gibt Aus von Schlagershow bekannt

Die Moderatorin erinnert sich im Anschluss an «zahlreiche schöne Momente, die ich für immer im Herzen trage!». Die 59–Jährige zeigt sich «unglaublich dankbar» für ihre 20 Jahre mit «Musik für Sie» und gibt zu bedenken: «Aber wie heisst es so schön – wenn eine Reise zu Ende geht, freut man sich schon auf die nächste!» Sie freue sich «auf alles was da kommt! Pläne gibt es genug!».