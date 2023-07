Um Cherilyn Sarkisian, wie Cher mit bürgerlichem Namen heisst, war es in letzter Zeit ruhiger geworden. Ihr letztes Studioalbum «Dancing Queen», bestehend aus ABBA-Coversongs, wurde bereits im Jahr 2018 veröffentlicht. Auch ihr letztes Engagement als Schauspielerin stammt aus dem gleichen Jahr. Damals wirkte sie an der Seite zahlreicher Superstars wie Meryl Streep (74), Colin Firth (62) oder Pierce Brosnan (70) in dem erfolgreichen ABBA-Filmmusical «Mamma Mia! Here We Go Again» mit.