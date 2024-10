«Musik-News des Jahres»: Die Bloodhound Gang kündigt Comeback an

Lange Wartezeit

In der Tat war es um die 1992 gegründete US–Band aus Pennsylvania extrem still geworden, aufgelöst hatte sie sich offiziell aber nie. Leadsänger und Gründungsmitglied Jimmy Pop (52) trat so gut wie gar nicht mehr in der Öffentlichkeit in Erscheinung, der 1995 zur Band gestossene «Evil» Jared dafür umso mehr. Der 53–Jährige lebt in Deutschland und wirkte bei diversen ProSieben–Formaten als Gast mit. Auch bei der RTLzwei–Show «Kampf der Realitystars» hatte er 2021 teilgenommen.