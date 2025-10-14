Musiker D'Angelo nach langem Kampf gegen den Krebs gestorben

D'Angelo: «Strahlender Stern unserer Familie»

Das Licht des «strahlenden Sterns unserer Familie» habe sich in diesem Leben für die Angehörigen verdunkelt, heisst es in der Mitteilung. «Nach einem langen und mutigen Kampf gegen den Krebs müssen wir mit gebrochenem Herzen bekannt geben, dass Michael D‹Angelo Archer, seinen Fans auf der ganzen Welt als D›Angelo bekannt, heimgerufen wurde und heute, am 14. Oktober 2025, aus diesem Leben geschieden ist.»