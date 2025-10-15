Musiker D'Angelo nach langem Kampf gegen den Krebs gestorben

D'Angelo (1974–2025) ist tot. Der US–amerikanische Musiker ist am 14. Oktober verstorben, wie seine Familie in einem Statement mitteilt, das dem Branchenblatt «Rolling Stone» vorliegt. D'Angelo, mit bürgerlichem Namen Michael Eugene Archer, wurde 51 Jahre alt.
D'Angelo: «Strahlender Stern unserer Familie»
Das Licht des «strahlenden Sterns unserer Familie» habe sich in diesem Leben für die Angehörigen verdunkelt, heisst es in der Mitteilung. «Nach einem langen und mutigen Kampf gegen den Krebs müssen wir mit gebrochenem Herzen bekannt geben, dass Michael D‹Angelo Archer, seinen Fans auf der ganzen Welt als D›Angelo bekannt, heimgerufen wurde und heute, am 14. Oktober 2025, aus diesem Leben geschieden ist.»
Die Familie des Musikers sei traurig, er hinterlasse «schöne Erinnerungen» und man sei «auf ewig dankbar für das Vermächtnis aussergewöhnlich bewegender Musik, das er hinterlässt». Die Angehörigen bitten in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre, «laden Sie aber alle ein, gemeinsam mit uns seinen Tod zu betrauern und gleichzeitig das Geschenk der Musik zu feiern, das er der Welt hinterlassen hat».
Anfang der 1990er begann bereits die Karriere von D‹Angelo, dessen erstes Album «Brown Sugar» im Jahr 1995 erschienen ist. Zwar veröffentlichte er nur drei Solo–Alben, wurde aber insgesamt 14 Mal für einen Grammy Award, einen der wichtigsten internationalen Musikpreise, nominiert. Vier Mal konnte D›Angelo die Auszeichnung entgegen nehmen, darunter für «Voodoo» und «Black Messiah» als die besten R&B–Alben des Jahres.