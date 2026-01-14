Musiker und Fugees-Weggefährte John Forté ist gestorben

Die Beamten wurden demnach gegen 14:25 Uhr Ortszeit zu einem Einsatz gerufen, bei dem ein nicht ansprechbarer Mann gemeldet wurde. Forté wurde an seinem Wohnort identifiziert und noch vor Ort für tot erklärt. Die Ermittlungen wurden an die Kriminalpolizei übergeben. Hinweise auf ein Verbrechen lagen laut Behörden zunächst nicht vor, eine unmittelbare Todesursache konnte nicht festgestellt werden.