Musiker Wolfgang Van Halen hat in seinem Wohnzimmer geheiratet

Nach der Verlobung im Sommer 2022 haben sie nun endgültig «Ja» zueinander gesagt: Der US–amerikanische Musiker Wolfgang Van Halen (32) und seine Liebste Andraia Allsorp (32) heirateten am Jahrestag ihres ersten Dates in ihrem Haus in Los Angeles. Der Bräutigam ist der Sohn des legendären Rockstars Eddie Van Halen (1955–2020) und der Schauspielerin Valerie Bertinelli (63).