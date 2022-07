Musiker Wolfgang Van Halen hat sich mit Andraia Allsop verlobt

Im Dezember 2020 postete Van Halen ein Pärchen-Bild zum fünften Jahrestag der beiden. Dazu schrieb er: «Fünf Jahre mit dieser schönen Dame. Ich bin so dankbar, dass sie in meinem Leben ist. Sie ist der Grund, warum ich im Moment überhaupt funktioniere. Sie hat mir durch so viel geholfen. Ich weiss nicht, was ich ohne sie machen würde.»