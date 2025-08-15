Musikerin Lulu Lewe enthüllt das Geschlecht ihres Babys

Der Moment, als die beiden den positiven Schwangerschaftstest in den Händen hielten, war für das Paar überwältigend: «Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als wir das Wort ‹schwanger› gelesen haben. Wir haben vor Freude geweint», erzählt Lewe. Eltern zu werden sei für sie das Schönste, was man als Paar erleben könne: «Das Baby macht unser grosses Glück perfekt.»