Musikfestivals: So gut wird das neue Jahr

Rock am Ring und Rock im Park

Die Zwillingsfestivals Rock im Park und Rock am Ring haben ebenfalls schon ihr komplettes Line–up bekanntgegeben. Darunter befinden sich Rockgrössen, Metal–Legenden und Hip–Hop–Stars. Vom 7. bis 9. Juni 2024 treten sie auf dem Nürburgring in der Eifel und auf dem Nürnberger Zeppelinfeld auf. Mit dabei sind unter anderem Green Day, Billy Talent, Die Ärzte, Kraftklub und Måneskin. Zudem feiern die Broilers bei Rock im Park und Rock am Ring ihr 30–jähriges Bühnenjubiläum, die Donots ihren 30. Geburtstag. Die US–Punkrocker von Green Day haben gleich doppelten Grund zu feiern: Ihr Album «Dookie» wird 30 und ihre Platte «American Idiot» 20 Jahre alt. Rock im Park zieht jährlich über 70.000 Menschen nach Nürnberg, Rock am Ring sogar bis zu 90.000 nach Adenau in die Eifel.