Musikproduzent Benny Blanco erkennt seine eigenen Songs nicht

An diesen Hits war Benny Blanco beteiligt

Grosse Popsongs der 2000er und 2010er Jahre gehen auf Benny Blanco zurück. Er war unter anderem an einigen der grossen Hits von Maroon 5 beteiligt. So arbeitete er an «Moves Like Jagger», «Animals» und «Maps» mit und zählt zu den Produzenten der Band. Auch in den Entstehungsprozess von «Payphone» war er involviert. Darüber hinaus verantwortet Blanco erfolgreiche Songs wie Katy Perrys (40) «California Gurls» und «Teenage Dream» sowie «Diamonds» von Rihanna (37).