Musikstar Brett James stirbt bei Flugzeugabsturz

Stars trauern um Brett James

Zahlreiche Künstler haben sich nach Bekanntwerden der Todesnachricht in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Darunter ist unter anderem die Sängerin Sara Evans. Sie schrieb: «Ich bin zutiefst erschüttert über den Verlust eines der besten Songwriter, mit dem ich je zusammengearbeitet und mehrere seiner Songs aufgenommen habe: Brett James. Ich bete für seine Angehörigen. Was für ein tragischer und trauriger Tag. Er wird uns sehr fehlen.»