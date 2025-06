Musikvideo mit Auftritt von Xatar: SSIO meldet sich zurück

Frederick Lau gibt Tipps für Imagewechsel

SSIO veröffentlichte zu «Alles oder Nix» ein rund neunminütiges Video, in dem er seine möglichen weiteren Karriereschritte plant und «zehn Jahre King of Rap» feiert. Von Schauspieler Frederick Lau (35) gibt es per Videocall nicht ganz ernst gemeinte Karriere–Tipps und mit Xatar (1981–2025) kommt es zu einem Telefonat und später zu einem Handshake. Der Rapper, mit dem bürgerlichem Namen Giwar Hajabi, war Anfang Mai im Alter von 43 Jahren gestorben. SSIO, bürgerlich Ssiawosch Sadat, stand über ein Jahrzehnt als Künstler beim «Alles oder Nix»–Label von Xatar unter Vertrag. Am Ende des Clips heisst es «Alles oder Nix für immer!».