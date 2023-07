Welche Laufbahn George einmal wirklich einschlägt, bleibt abzuwarten. Sein Vater William absolvierte eine Ausbildung an der Royal Military Academy in Sandhurst und diente mehr als sieben Jahre lang bei den Streitkräften. Sein Grossvater Charles diente zwischen 1971 und 1976 sowohl in der Royal Navy als auch in der Royal Air Force. Seine Ur-Grossmutter Queen Elizabeth II. (1926-2022) diente während des Zweiten Weltkrieges beim Auxiliary Territorial Service, einem Teil der Armee, dem Frauen beitreten konnten.