Martin Scorsese (80) legt mit seiner Kritik an Superheldenfilme nach. «Die Gefahr dabei ist, was sie mit unserer Kultur machen», sagte er in einem Interview mit «GQ». Es werde Generationen geben, die nur noch Marvel und Co. als Filme betrachten und gar nichts anderes mehr kennen. Bereits 2019 hatte der Regisseur die inflationären Superheldenspektakel mit Themenparks verglichen. Sie seien jedenfalls nicht Kino, so wie er es verstehe. Also Filme «von Menschen, die versuchen, einem anderen Menschen emotionale und psychologische Erfahrungen zu vermitteln».