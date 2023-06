Kenia als Gegenpol zum «privilegierten» Brandenburg

Die Dokureihe ist aber nicht auf Brandenburg beschränkt. Bösel und sein Team reisen um die ganze Welt, um sich von Pionieren regenerativer Landwirtschaft und der multifunktionalen Landnutzung inspirieren zu lassen. Es geht nach Brasilien, New York City (Stichwort «Urban Gardening») und Kenia. In dem afrikanischen Land trifft das Team Auma Obama (63). Die Schwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (61) ist mit ihrer Stiftung Sauti Kuu auch an der Landwirtschaft in Kenia beteiligt.