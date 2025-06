Must-Haves: Die schönsten Accessoires für den Sommer

Y2K–Gürtel

Die Y2K–Ära wird weiterhin in der Mode zelebriert. In diesem Sommer rufen sich die breiten Gürtel aus den 2000er Jahren in Erinnerung, die miteinander kombiniert oder einzeln ein Statement setzen. Wer den Boho–Style liebt, findet in einem Concho–Gürtel aus Leder das ideale Modell. Über einem weissen Kleid getragen und mit Fransen–Boots kombiniert, kommt er am besten zur Geltung. Breite Kettengürtel in Gold oder Silber passen zu einem Micro–Rock oder Jeans–Shorts. Verspielter wird das Outfit, wenn die Kettenmaschen kleine Herzchen sind.