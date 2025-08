Muster-Mix: Lily Collins glänzt im «Emily in Paris»-Look

Blumen treffen auf geometrische Formen

Collins, die einen eleganten French Bob trägt, erschien in einem weissen Minirock und kniehohen schwarzen Stiefeln mit weissem Muster, das an Blumen erinnerte. Sie kombinierte den Rock mit einer geometrisch gemusterten Jacke mit schwarzen Ärmeln und einem schwarz–weiss gestreiften T–Shirt. Komplettiert wurde der Look mit einer braunen Handtasche und goldenen Ohrringen. Laut «Daily Mail» wurde Collins zuvor ebenfalls in einem kontrastreichen Look gesichtet. Dazu gehörte eine weisse Hose mit rotem Blumenmuster und ein rot–weisses Oberteil mit grafischem Muster.