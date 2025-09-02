Mut zum Mini: Speedos feiern ein Comeback

Die breite Masse entdeckte sie erstmals in den 1950er Jahren für sich. Bis in die 1980er Jahre waren sie von Pools, Stränden und aus Filmen nicht wegzudenken. So trug etwa Sean Connery (1930–2020) im SciFi–Fantasy–Film «Zardoz» eine knallenge, rote Badehose. Heute macht es ihm der potenzielle Bond–Nachfolger Theo James (40) nach. Für eine Parfüm–Kampagne von Dolce & Gabbana schlüpfte er ein weisses Modell mit Schnürung. Für Aufsehen sorgte auch Walton Goggins (53), der sich auf dem Cover des «Cultured»–Magazins in einer leuchtend gelben Speedo präsentierte.