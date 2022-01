Mutig! Cathy Hummels teilt Oben-ohne-Foto zum Geburtstag

Cathy Hummels feiert fernab der Heimat am Rande von Dreharbeiten in Thailand ihren 34. Geburtstag (31.1.). Sich selbst und ihren Fans hat sie auf Instagram ein besonderes Geschenk gemacht. «Happy Birthday to YOU & ME», schreibt sie zu einem Foto, auf dem sie ausser einer schwarzen Bikinihose, einer grossen Halskette und zwei zarten Armkettchen nichts anhat.