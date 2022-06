Lou-Anne (19) startet ihre Modelkarriere mit einem neuen Look! Die «Germany's next Topmodel»-Siegerin von 2022 hat sich erneut die Haare abrasieren und blondieren lassen. Das zeigt die 19-Jährige stolz auf Instagram. In einem Livestream hielt die Österreicherin ihren Friseurbesuch fest. Danach teilte sie in ihren Storys ein Video mit dem Ergebnis. Und das kann sich sehen lassen: Lou-Anne trägt jetzt wieder raspelkurze, platinblonde Haare.