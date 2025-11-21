Mutter Goldie Hawn wird 80: Rührende Glückwünsche von Kate Hudson

Kate Hudson (46) hat ihre berühmte Mutter Goldie Hawn (80) hochleben lassen. In einem Instagram–Post gratulierte sie ihr an diesem Freitag zum 80. Geburtstag.
Die Schauspielerin veröffentlichte eine Reihe von Schnappschüssen, die Hollywood–Ikone Hawn mit ihren Kindern, ihren Enkeln und Partner Kurt Russell (74) zeigen. Zu den privaten Fotos schrieb Hudson rührende Worte an das Geburtstagskind.
«Es scheint unmöglich, mein halbes Leben, das ich mit ihr verbracht habe, in eine einzige Bildunterschrift zu fassen», erklärt Hudson. «Ich durfte unzählige Geschichten voller Liebe und Weisheit von ihr empfangen. Sie ist wirklich aussergewöhnlich – und während ich sie jeden Tag feiere, können wir heute alle gemeinsam daran teilhaben! Bitte schliesst euch mir an und wünscht dieser 80–jährigen Königin und Göttin alles Gute zum Geburtstag! Wir lieben dich, Mama.»
Enger Familienzusammenhalt
An ihrem 80. Geburtstag verzichtet Hawn auf eine grosse Gala und feiert ihn lieber im engsten Familienkreis, wie Sohn Oliver Hudson (49) dem US–Magazin «People» verriet. Auf die Frage nach den Plänen der Familie, diesen besonderen Tag zu zelebrieren, erklärte Hudson: «Wir werden es ziemlich entspannt angehen lassen, denn das ist es, was sie sich wünscht.» Auch an Thanksgiving und an Weihnachten komme die Familie zusammen.
Hawn hat ein enges Verhältnis zu ihren Kindern und zeigt sich immer wieder mit ihnen bei öffentlichen Veranstaltungen. Oliver und Kate Hudson stammen aus der Ehe von Goldie Hawn mit Bill Hudson (76), die von 1976 bis 1982 hielt. Die Trennung erfolgte aber bereits 1980. Bis 1983 zog die Schauspielerin die beiden Kinder überwiegend alleine gross.
Dann lernte sie ihren langjährigen Partner Kurt Russell kennen. Das Paar hat nie geheiratet, bekam aber noch einen gemeinsamen Sohn, Wyatt (39). Russell brachte darüber hinaus Sohn Boston Russell (45) mit in die Beziehung. Die Ehe mit Bill Hudson war Goldie Hawns zweite: Zuvor war sie bereits von 1969 bis 1976 mit Schauspieler Gus Trikonis (88) verheiratet.