Mutter von Maria Furtwängler: Kathrin Ackermann zurück im «Tatort»

Nicht ihr erstes «Tatort»–Comeback

Bereits im Jahr 2018 feierte sie im «Tatort» nach damals drei Jahren Pause ihr Comeback an der Seite ihrer Tochter. Auch damals gab sie ihre Rückkehr via «Bild»–Zeitung bekannt. «Ich freue mich riesig. Ich drehe so gern mit Maria. Wir geniessen die gemeinsame Zeit am Set. Sie ist überhaupt nicht streng, es ist wunderschön, mit ihr zu arbeiten», erklärte Ackermann damals.